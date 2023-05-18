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Российских и белорусских легкоатлетов не планируют допускать к соревнованиям

Российских и белорусских легкоатлетов не планируют допускать к соревнованиям
Флаг России
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Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов рассказал о шансах участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Томас Бах был руководителем, который после начала российско-украинского кризиса мотивировал все международные спортивные федерации запретить выступления российских и белорусских атлетов на соревнованиях. Сейчас он слегка изменил свою позицию и приоткрыл двери для международных федераций, которые хотят видеть на своих соревнованиях спортсменов всех без исключения стран, в том числе россиян и белорусов под нейтральным флагом. Европейская и международная федерации лёгкой атлетики имеют противоположную, твёрдую и категорическую позицию, которая не изменится. В нынешней ситуации шансов для участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов в любом статусе, а также тренеров, официальных лиц и обслуживающего персонала нет. Наша позиция твёрдая и неизменная», — приводит слова Карамаринова ТАСС.

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