В MLB питчер случайным броском сразил птицу

Во второй ставший широко известным раз в истории MLB питчер Arizona Diamondbacks броском случайно убил птицу, сообщает CNN. Питчер Зак Галлен разминался перед игрой «Аризоны» с «Окленд Атлетикс» в Калифорнии, когда непреднамеренно поразил кручёным броском пролетавшую над стадионом птицу.

Инцидент попал в трансляцию, и комментаторы заявили, что «Галлену потребовалось некоторое время, чтобы признать, что птица умерла». Бейсболист был очень расстроен случившимся.

Примерно 20 лет назад, в 2001 году, тогдашний питчер Diamondbacks Рэнди Джонсон также сбил мячом птицу, но произошло это во время матча. Завершив карьеру, Джонсон сделал случайно сбитую им птицу официальным логотипом своего фотобизнеса.