Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В MLB питчер случайным броском сразил птицу

В MLB питчер случайным броском сразил птицу
Комментарии

Во второй ставший широко известным раз в истории MLB питчер Arizona Diamondbacks броском случайно убил птицу, сообщает CNN. Питчер Зак Галлен разминался перед игрой «Аризоны» с «Окленд Атлетикс» в Калифорнии, когда непреднамеренно поразил кручёным броском пролетавшую над стадионом птицу.

Инцидент попал в трансляцию, и комментаторы заявили, что «Галлену потребовалось некоторое время, чтобы признать, что птица умерла». Бейсболист был очень расстроен случившимся.

Примерно 20 лет назад, в 2001 году, тогдашний питчер Diamondbacks Рэнди Джонсон также сбил мячом птицу, но произошло это во время матча. Завершив карьеру, Джонсон сделал случайно сбитую им птицу официальным логотипом своего фотобизнеса.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023