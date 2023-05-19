В MLB питчер случайным броском сразил птицу
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Во второй ставший широко известным раз в истории MLB питчер Arizona Diamondbacks броском случайно убил птицу, сообщает CNN. Питчер Зак Галлен разминался перед игрой «Аризоны» с «Окленд Атлетикс» в Калифорнии, когда непреднамеренно поразил кручёным броском пролетавшую над стадионом птицу.
Инцидент попал в трансляцию, и комментаторы заявили, что «Галлену потребовалось некоторое время, чтобы признать, что птица умерла». Бейсболист был очень расстроен случившимся.
Примерно 20 лет назад, в 2001 году, тогдашний питчер Diamondbacks Рэнди Джонсон также сбил мячом птицу, но произошло это во время матча. Завершив карьеру, Джонсон сделал случайно сбитую им птицу официальным логотипом своего фотобизнеса.
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