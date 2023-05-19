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Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за участия россиян и белорусов

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за участия россиян и белорусов
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Президент Федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко сообщил, что сборная страны не выступит на чемпионате мира, который пройдёт с 29 мая по 6 июня в Баку (Азербайджан).

«На турнир заявлены спортсмены из России и Беларуси. Сначала в заявках этих атлетов значился нейтральный статус, это было хитро. Но теперь на сайте турнира уже видно национальность этих спортсменов. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас мы собираем информацию для подтверждения этих данных. Мы на первенство мира не едем. Не знаю, какая комиссия принимала решение по допуску этих спортсменов.

Конечно, такие соревнования важны, но у нас ещё есть европейские игры, которые пройдут в Польше в конце июня. Там, насколько мне известно, россиян не будет», — приводит слова Васильченко «Суспiльне Спорт».

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