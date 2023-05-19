Александра Горячкина одержала победу в 4-м туре этапа Гран-при ФИДЕ на Кипре

В Никосии (Кипр) завершились партии 4-го тура заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ. Единственным результативным стало противостояние, в котором россиянка Александра Горячкина белыми фигурами обыграла польку Оливию Кёлбаса.
Лидерство сохраняют Екатерина Лагно и Тань Чжунъи. Четыре шахматистки, включая Горячкину и Полину Шувалову, отстают от них на пол-очка.
Результаты 4-го тура
Бибисара Асаубаева — Гюнай Мамедзаде — 0,5:0,5.
Тань Чжунъи — Полина Шувалова — 0,5:0,5.
Бела Хотенашвили — Екатерина Лагно — 0,5:0,5.
Александра Горячкина — Оливия Кёлбаса – 1:0.
Харика Дронавалли — Александра Костенюк — 0,5:0,5.
Динара Вагнер — Нана Дзагнидзе — 0,5:0,5.
Положение после четырёх туров
1-2. Екатерина Лагно, Тань Чжунъи — по 3 очка.
3-6. Динара Вагнер, Харика Дронавалли, Полина Шувалова, Александра Горячкина — по 2,5.
7. Нана Дзагнидзе — 2.
8-10. Александра Костенюк, Бела Хотенашвили, Гюнай Мамедзаде — по 1,5.
11. Бибисара Асаубаева – 1.
12. Оливия Кёлбаса — 0,5.
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