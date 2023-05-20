Маклафлин может выбрать дистанцию 400 м вместо бега с барьерами на ЧМ-2023

Олимпийская чемпионка и действующая рекордсменка мира на дистанции 400 м с барьерами американка Сидни Маклафлин-Леврон выступит в беге на «гладкие» 400 м на чемпионате США в июле, а затем решит в какой из дисциплин стартовать на чемпионате мира – 2023 в Будапеште в августе, сообщает NBC.
По словам тренера спортсменки Боба Керси, выступить в двух личных видах на ЧМ не получится из-за неудобного расписания (забеги на 400 м с барьерами пройдут за 2 часа 20 минут до полуфиналов на 400 м). При этом Маклафлин-Леврон не нужно проходить национальный отбор на барьерной дистанции, так как она является действующей чемпионкой мира в этом виде.
Спортсменка никогда не выступала на «гладких» 400 м на высоком уровне, но неофициально показала второе быстрейшее время в мире за последние 33 года на четырёхсотметровке во время эстафеты 4х400 м на прошлогоднем чемпионате мира. На ЧМ-2023 Маклафлин-Леврон собирается выступить ещё в смешанной и женской эстафетах 4х400 м.
Керси также рассказал о планах другой своей подопечной, олимпийской чемпионки и чемпионки мира в беге на 800 м Атинг Му. На чемпионате США она выступит в беге на 1500 м, так как имеет гарантированное место в составе сборной на ЧМ-2023 на восьмисотметровке. Му также претендует на попадание в американскую команду в женской и смешанной эстафетах 4х400 м.
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