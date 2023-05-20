Сергей Кожевников выиграл чемпионат России по ходьбе на 35 км, защитив прошлогодний титул
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Скороход Сергей Кожевников стал чемпионом России 2023 года в спортивной ходьбе на 35 км. Соревнования проходят в Саранске и продлятся до 21 мая.
Стоит отметить, что Сергей защитил титул, завоёванный в 2022 году.
Спортивная ходьба. Чемпионат России, 2023. Саранск. Мужчины, 35 км
1. Сергей Кожевников (Республика Мордовия) – 2:27.52.
2. Александр Гарин (Мордовия, Удмуртская) – 2:29.26.
3. Сергей Шарыпов (Мордовия, Удмуртская) – 2:30.24.
Отметим, что в 2022 году вице-чемпионом данных соревнований также становился Гарин.
Спортивная ходьба. Чемпионат России, 2022. Чебоксары. Мужчины, 35 км
1. Сергей Кожевников (Республика Мордовия) – 2:27.29.
2. Александр Гарин (Мордовия, Удмуртская) – 2:27.44.
3. Кирилл Фролов – 2:28.31.
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