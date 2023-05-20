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Дворкович заявил, что ФИДЕ ждёт решения Карлсена по участию в Турнире претендентов — 2024

Дворкович заявил, что ФИДЕ ждёт решения Карлсена по участию в Турнире претендентов — 2024
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что возглавляемая им организация будет терпеливо дожидаться решения 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена относительно участия в турнире претендентов 2024 года.

Карлсен отказался от защиты титула из-за отсутствия мотивации. В итоге в матче за мировую шахматную корону китаец Дин Лижэнь на тай-брейке обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал новым чемпионом мира. Чтобы вернуть себе титул, Карлсену необходимо выиграть турнир претендентов, а затем и чемпионский матч с Лижэнем.

«Я рад тому, что Магнус продолжает играть и в скором времени мы его увидим в крупных турнирах, и в частных, и в официальных. Дедлайн ещё очень далеко — это начало следующего года. Поэтому мы будем терпеливо ждать, что решит Магнус», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Турнир претендентов пройдёт в 2024 году в Торонто.

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