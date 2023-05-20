Российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при на Кубе

Российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при на Кубе, так как своевременно не предоставили в Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) необходимые документы.

IWF допустила российских и белорусских спортсменов на свои турниры, однако все атлеты, претендующие на получение нейтрального статуса, должны были заполнить индивидуальные декларации. В этих документах каждому спортсмену необходимо было подтвердить, что он не связан с вооружёнными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку СВО.

«К окончанию установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и вспомогательного персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Таким образом, нейтральные атлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности принять участие в предстоящих соревнованиях на Кубе.

IWF предоставила спортсменам и вспомогательному персоналу из обеих заинтересованных стран равную и справедливую возможность принять участие в этапе Гран-при в Гаване. Эти рекомендации соответствуют руководящим принципам МОК», — говорится в заявлении пресс-службы IWF.

Этап Гран-при пройдёт в Гаване с 8 по 18 июня. В нём примут участие 13 белорусских атлетов, оформивших необходимые декларации.