Российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при на Кубе, так как своевременно не предоставили в Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) необходимые документы.
IWF допустила российских и белорусских спортсменов на свои турниры, однако все атлеты, претендующие на получение нейтрального статуса, должны были заполнить индивидуальные декларации. В этих документах каждому спортсмену необходимо было подтвердить, что он не связан с вооружёнными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку СВО.
«К окончанию установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и вспомогательного персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Таким образом, нейтральные атлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности принять участие в предстоящих соревнованиях на Кубе.
IWF предоставила спортсменам и вспомогательному персоналу из обеих заинтересованных стран равную и справедливую возможность принять участие в этапе Гран-при в Гаване. Эти рекомендации соответствуют руководящим принципам МОК», — говорится в заявлении пресс-службы IWF.
Этап Гран-при пройдёт в Гаване с 8 по 18 июня. В нём примут участие 13 белорусских атлетов, оформивших необходимые декларации.
- 20 мая 2023
-
20:47
-
20:37
-
20:22
-
19:48
-
18:50
-
18:14
-
18:01
-
17:44
-
16:57
-
13:06
-
12:57
-
12:17
-
11:51
-
11:26
-
04:20
- 19 мая 2023
-
22:12
-
21:37
-
20:53
-
20:36
-
20:23
-
19:27
-
18:59
-
18:36
-
15:39
-
15:21
-
14:15
-
10:05
-
01:06
- 18 мая 2023
-
23:17
-
21:54
-
21:27
-
21:01
-
20:37
-
19:45
-
16:37