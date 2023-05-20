Мизинов и Чепарёва стали чемпионами России в ходьбе на 20 километров
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Сегодня, 20 мая, в Саранске (Мордовия) состоялись соревнования по ходьбе на 20 километров, проходившие в рамках чемпионата России по спортивной ходьбе. У мужчин победу одержал Василий Мизинов, представляющий Челябинскую область. Чемпионкой России среди женщин стала Эльвира Чепарёва (Республика Мордовия).
Чемпионат России по ходьбе. 20 км. Мужчины
1. Василий Мизинов (Челябинская область) – 1:19.02
2. Антон Курбатов (Республика Мордовия — Удмуртская Республика) – 1:19.53
3. Данила Мартынов (Республика Мордовия) – 1:20.33
Чемпионат России по ходьбе. 20 км. Женщины
1. Эльвира Чепарёва (Республика Мордовия) – 1:27.58
2. Рейхан Каграманова (Республика Мордовия — Кемеровская область) – 1:29.00
3. Анастасия Таушканова (Челябинская область) – 1:31.15
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