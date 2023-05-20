Мизинов и Чепарёва стали чемпионами России в ходьбе на 20 километров

Сегодня, 20 мая, в Саранске (Мордовия) состоялись соревнования по ходьбе на 20 километров, проходившие в рамках чемпионата России по спортивной ходьбе. У мужчин победу одержал Василий Мизинов, представляющий Челябинскую область. Чемпионкой России среди женщин стала Эльвира Чепарёва (Республика Мордовия).

Чемпионат России по ходьбе. 20 км. Мужчины

1. Василий Мизинов (Челябинская область) – 1:19.02

2. Антон Курбатов (Республика Мордовия — Удмуртская Республика) – 1:19.53

3. Данила Мартынов (Республика Мордовия) – 1:20.33

Чемпионат России по ходьбе. 20 км. Женщины

1. Эльвира Чепарёва (Республика Мордовия) – 1:27.58

2. Рейхан Каграманова (Республика Мордовия — Кемеровская область) – 1:29.00

3. Анастасия Таушканова (Челябинская область) – 1:31.15