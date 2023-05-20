Клавдия Афанасьева оценила победу на ЧР с результатом, превышающим мировой рекорд

Легкоатлетка Клавдия Афанасьева прокомментировала победу на чемпионате России – 2023 по спортивной ходьбе на дистанции 35 км с новым рекордом страны — 2 часа 37 минут 11 секунд.
Стоит отметить, что результат Афанасьевой также превышает действующий мировой рекорд (2:37.44), однако засчитан он не будет по причине отсутствия на соревнованиях трёх международных судей (требование регламента).
«Было тяжело, конечно, после 25-го, к 30-му километру. Потом ребята подтянулись, и мне стало уже легче идти, так что спасибо им. Хотела пройти по личному рекорду, но каждый старт – это борьба с собой.
Сезон был тяжёлый, к старту готовилась как обычно, подготовка далась хорошо, проблем не было, отсюда и результат получился. Но я до конца не была уверена, хотя хотела, конечно, хорошо пройти. 35 км – это любимая дистанция изо всех, радость от победы уже появилась», — сказала Афанасьева в интервью телеграм-каналу ВФЛА.
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