Ольга Харлан раскритиковала изменение правил отбора на ОИ-2024 в угоду России

Олимпийская чемпионка 2008 года украинская саблистка Ольга Харлан раскритиковала международную федерацию за изменения правил олимпийской квалификации.

Международная федерация фехтования (FIE) одной из первых разрешила россиянам вернуться на соревнования, однако проверку на соответствие критериям МОК не прошли сразу несколько олимпийских чемпионок, после чего российские фехтовальщики решили не выступать на подобных условиях.

После этого членам европейской федерации было разослано письмо с изменениями правил олимпийской квалификации. Суть в том, что на Европейских играх в июне пройдёт только командный отбор, а личный перенесён на октябрь.

«Видимо, возвращение российских и белорусских фехтовальщиков на соревнования не только возможно, но и приоритетно! Я занимаюсь фехтованием 23 года, и это моя пятая олимпийская квалификация, и ни разу не менялись критерии отбора по какой-либо причине только из-за одной страны. Такого решения никогда раньше не принималось, и оно совершенно неуважительно по отношению к спортсменам.

Если заморозят все континентальные соревнования, ни у одного спортсмена не будет шансов набрать или потерять очки до чемпионата мира. Это огромное преимущество для тех, кто может покинуть топ-16, и огромный недостаток для тех, кто стремится туда попасть.

И последнее, но не менее важное: каждый спортсмен и тренер знает, что подготовка к Олимпийским играм начинается задолго до них. Если изменить расписание одного соревнования, изменится вся программа, причём только для европейских спортсменов», — написала Харлан в соцсетях.