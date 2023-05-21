Сборная Болгарии выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике в многоборье групп

Сборная Болгарии одержала победу в многоборье групп на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан). За упражнения с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами представительницы Болгарии в сумме набрали 68,050 балла. Серебро завоевала команда Израиля, а третьими стали хозяйки турнира из Азербайджана.

Также отметим, что на четвёртом месте расположилась украинская группа, уступившая лидерам почти четыре балла.

Напомним, российские гимнастки отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Многоборье. Группы

1. Болгария – 68,050

2. Израиль – 67,300

3. Азербайджан – 65,400

4. Украина – 64,100

5. Италия – 63,150.

6. Испания – 63,100.