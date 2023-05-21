Сборная Болгарии выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике в многоборье групп

Сборная Болгарии одержала победу в многоборье групп на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан). За упражнения с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами представительницы Болгарии в сумме набрали 68,050 балла. Серебро завоевала команда Израиля, а третьими стали хозяйки турнира из Азербайджана.
Также отметим, что на четвёртом месте расположилась украинская группа, уступившая лидерам почти четыре балла.
Напомним, российские гимнастки отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Многоборье. Группы
1. Болгария – 68,050
2. Израиль – 67,300
3. Азербайджан – 65,400
4. Украина – 64,100
5. Италия – 63,150.
6. Испания – 63,100.
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