Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Украины завоевала первую медаль ЧЕ по художественной гимнастике с 2020 года

Сборная Украины завоевала первую медаль ЧЕ по художественной гимнастике с 2020 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Болгарии одержала убедительную победу в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан). В зачёт шли результаты трёх лучших спортсменок, а также группы. Напомним, Боряна Калейн завоевала золото, а Стилиана Николова – бронзу в личном многоборье, в соревнованиях групп также первенствовали болгарские гимнастки.

В борьбе за второе место сборная Украины на 1,6 балла опередила команду Израиля. Отметим, что украинка Полина Карика стала пятой в личном многоборье, а группа заняла четвёртое место. Для Украины это первая медаль чемпионата Европы с 2020 года.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Командное многоборье

1. Болгария – 324,500
2. Украина – 311,800
3. Израиль – 310,200
4. Италия – 305,150
5. Германия – 304,050.
6. Испания – 303,850

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023