Сборная Украины завоевала первую медаль ЧЕ по художественной гимнастике с 2020 года

Сборная Болгарии одержала убедительную победу в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан). В зачёт шли результаты трёх лучших спортсменок, а также группы. Напомним, Боряна Калейн завоевала золото, а Стилиана Николова – бронзу в личном многоборье, в соревнованиях групп также первенствовали болгарские гимнастки.

В борьбе за второе место сборная Украины на 1,6 балла опередила команду Израиля. Отметим, что украинка Полина Карика стала пятой в личном многоборье, а группа заняла четвёртое место. Для Украины это первая медаль чемпионата Европы с 2020 года.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Командное многоборье

1. Болгария – 324,500

2. Украина – 311,800

3. Израиль – 310,200

4. Италия – 305,150

5. Германия – 304,050.

6. Испания – 303,850