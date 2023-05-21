Сборная Украины завоевала первую медаль ЧЕ по художественной гимнастике с 2020 года

Сборная Болгарии одержала убедительную победу в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан). В зачёт шли результаты трёх лучших спортсменок, а также группы. Напомним, Боряна Калейн завоевала золото, а Стилиана Николова – бронзу в личном многоборье, в соревнованиях групп также первенствовали болгарские гимнастки.
В борьбе за второе место сборная Украины на 1,6 балла опередила команду Израиля. Отметим, что украинка Полина Карика стала пятой в личном многоборье, а группа заняла четвёртое место. Для Украины это первая медаль чемпионата Европы с 2020 года.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Командное многоборье
1. Болгария – 324,500
2. Украина – 311,800
3. Израиль – 310,200
4. Италия – 305,150
5. Германия – 304,050.
6. Испания – 303,850
- 21 мая 2023
-
00:42
-
00:29
- 20 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:49
-
20:47
-
20:37
-
20:22
-
19:48
-
18:50
-
18:14
-
18:01
-
17:44
-
16:57
-
13:06
-
12:57
-
12:17
-
11:51
-
11:26
-
04:20
- 19 мая 2023
-
22:12
-
21:37
-
20:53
-
20:36
-
20:23
-
19:27
-
18:59
-
18:36
-
15:39
-
15:21
-
14:15
-
10:05
-
01:06
- 18 мая 2023
-
23:17
-
21:54