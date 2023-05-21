Гимнастка Раффаэли выиграла чемпионат Европы в упражнениях с булавами
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На чемпионате Европы — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились соревнования в булаве. Чемпионкой Европы стала представительница Италии София Раффаэли. Серебряные медали достались Боряне Калейн (Болгария). Бронза досталась Екатерине Веденеевой, представляющей Словению.
Полная таблица выглядит так:
1. София Раффаэли (Италия) — 33,0.
2. Боряна Калейн (Болгария) — 32,45 (протест, подняли до 32,65).
3. Екатерина Веденеева (Словения) — 31,7.
4. Виктория Оноприенко (Украина) — 31,65.
5. Дарья Варфоломеев (Германия) — 31,35 (потеря).
6. Литра Панайота (Греция) — 31,1.
7. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 29,75.
8. Александра Аджурджукулезе (Италия) — 26,4.
Напомним, София Раффаэли также победила в соревновании с мячом.
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