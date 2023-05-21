«КПРФ» вышел в финал чемпионата России по мини-футболу

Московский «КПРФ» одержал победу в третьем полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги с екатеринбургской «Синарой». Игра завершилась со счётом 5:2.

Голы в составе победителей забили игроки Дмитрий Лысков, Даниэль Баталья, Андрей Заболонков и Сергей Крыкун. Ещё один мяч футболист «Синары» Никита Фахрутдинов забил в собственные ворота.

Это победа стала третьей в полуфинальной серии для «КПРФ». Таким образом, московская команда вышла в финал чемпионата России по мини-футболу. Соперником «КПРФ» в финале турнира станет победитель противостояния «Газпром-Югра» — «Норильский никель».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Третий матч

«Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва) — 2:5