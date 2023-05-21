«КПРФ» вышел в финал чемпионата России по мини-футболу
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Московский «КПРФ» одержал победу в третьем полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги с екатеринбургской «Синарой». Игра завершилась со счётом 5:2.
Голы в составе победителей забили игроки Дмитрий Лысков, Даниэль Баталья, Андрей Заболонков и Сергей Крыкун. Ещё один мяч футболист «Синары» Никита Фахрутдинов забил в собственные ворота.
Это победа стала третьей в полуфинальной серии для «КПРФ». Таким образом, московская команда вышла в финал чемпионата России по мини-футболу. Соперником «КПРФ» в финале турнира станет победитель противостояния «Газпром-Югра» — «Норильский никель».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Третий матч
«Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва) — 2:5
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