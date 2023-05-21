«Норильский никель» одолел «Газпром-Югра» в третьем полуфинальном матче ЧР по мини-футболу

«Газпром‑Югра» на своей площадке проиграл «Норильскому никелю» в третьем полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счётом 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась норильская команда — 5:3.

Таким образом, «Норильский никель» вышел вперёд в полуфинальной серии с югорским клубом — 2-1. Заключительная встреча команд состоится завтра, 22 мая. В другой паре финалистов уже определился победитель — «КПРФ» одержал победу в трёх матчах с «Синарой» и вышел в финал турнира.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Третий матч

«Газпром‑Югра» (Югорск) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:3 (2:2 в осн. время, 3:5 по пенальти)