Израильские гимнастки стали чемпионками Европы в командных упражнениях с пятью обручами

В воскресенье, 21 мая, в финальный день соревнований чемпионата Европы по художественной гимнастике, проходящего в Баку (Азербайджан), команда Израиля заняла первое место в упражнениях с пятью обручами. В сумме спортсменки набрали 35,800 балла за выступление.
На второй строчке расположились представительницы Болгарии, который отстали от израильских гимнасток на 550 тысячных. Их результат по баллам — 35,250.
Третье место заняли итальянские спортсменки с результатом в 34,950 балла: они опередили занявших четвёртое место гимнасток из Испании на 350 тысячных.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Командные упражнения с пятью обручами
1. Израиль — 35,800.
2. Болгария — 35,350.
3. Италия — 34,950.
4. Испания — 34,600.
5. Польша — 34,000.
6. Украина — 33,850.
7. Франция — 33,100.
8. Азербайджан — 32,800.
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