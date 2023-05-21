Израильские гимнастки стали чемпионками Европы в командных упражнениях с пятью обручами

В воскресенье, 21 мая, в финальный день соревнований чемпионата Европы по художественной гимнастике, проходящего в Баку (Азербайджан), команда Израиля заняла первое место в упражнениях с пятью обручами. В сумме спортсменки набрали 35,800 балла за выступление.

На второй строчке расположились представительницы Болгарии, который отстали от израильских гимнасток на 550 тысячных. Их результат по баллам — 35,250.

Третье место заняли итальянские спортсменки с результатом в 34,950 балла: они опередили занявших четвёртое место гимнасток из Испании на 350 тысячных.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Командные упражнения с пятью обручами

1. Израиль — 35,800.

2. Болгария — 35,350.

3. Италия — 34,950.

4. Испания — 34,600.

5. Польша — 34,000.

6. Украина — 33,850.

7. Франция — 33,100.

8. Азербайджан — 32,800.