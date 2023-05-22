Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Динара Вагнер догнала лидеров на международном турнире по шахматам на Кипре

Динара Вагнер догнала лидеров на международном турнире по шахматам на Кипре
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился шестой тур международного шахматного турнира на Кипре, в результате которого немецкая шахматистка калмыцкого происхождения Динара Вагнер догнала лидеров.

Турнир является четвёртым заключительным раундом Гран-при ФИДЕ 2022–2023 гг.

Результаты шестого тура

Динара Вагнер – Оливия Киолбаса 1:0
Нана Дзагнидзе – Александра Костенюк 0:1
Бибисара Асаубаева – Тань Чжунъи 1/2:1/2
Бела Хотенашвили – Гюнай Мамедзаде 1/2:1/2
Александра Горячкина – Полина Шувалова 1/2:1/2
Харика Дронавалли – Екатерина Лагно 1/2:1/2

Теперь первое место делят сразу четыре шахматистки – это Динара Вагнер, Харика Дронавалли, Екатерина Лагно и Тань Чжунъи, набравшие по четыре очка. До конца соревнований осталось пять туров.

Партии седьмого тура начнутся завтра, 23 мая, в 15:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023