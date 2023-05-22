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Динара Вагнер догнала лидеров на международном турнире по шахматам на Кипре

Завершился шестой тур международного шахматного турнира на Кипре, в результате которого немецкая шахматистка калмыцкого происхождения Динара Вагнер догнала лидеров.

Турнир является четвёртым заключительным раундом Гран-при ФИДЕ 2022–2023 гг.

Результаты шестого тура

Динара Вагнер – Оливия Киолбаса 1:0

Нана Дзагнидзе – Александра Костенюк 0:1

Бибисара Асаубаева – Тань Чжунъи 1/2:1/2

Бела Хотенашвили – Гюнай Мамедзаде 1/2:1/2

Александра Горячкина – Полина Шувалова 1/2:1/2

Харика Дронавалли – Екатерина Лагно 1/2:1/2

Теперь первое место делят сразу четыре шахматистки – это Динара Вагнер, Харика Дронавалли, Екатерина Лагно и Тань Чжунъи, набравшие по четыре очка. До конца соревнований осталось пять туров.

Партии седьмого тура начнутся завтра, 23 мая, в 15:00 по московскому времени.