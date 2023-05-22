Динара Вагнер догнала лидеров на международном турнире по шахматам на Кипре

Завершился шестой тур международного шахматного турнира на Кипре, в результате которого немецкая шахматистка калмыцкого происхождения Динара Вагнер догнала лидеров.
Турнир является четвёртым заключительным раундом Гран-при ФИДЕ 2022–2023 гг.
Результаты шестого тура
Динара Вагнер – Оливия Киолбаса 1:0
Нана Дзагнидзе – Александра Костенюк 0:1
Бибисара Асаубаева – Тань Чжунъи 1/2:1/2
Бела Хотенашвили – Гюнай Мамедзаде 1/2:1/2
Александра Горячкина – Полина Шувалова 1/2:1/2
Харика Дронавалли – Екатерина Лагно 1/2:1/2
Теперь первое место делят сразу четыре шахматистки – это Динара Вагнер, Харика Дронавалли, Екатерина Лагно и Тань Чжунъи, набравшие по четыре очка. До конца соревнований осталось пять туров.
Партии седьмого тура начнутся завтра, 23 мая, в 15:00 по московскому времени.
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