Минеев и Дина Аверина заняли должности председателя и сопредседателя АССК России

20 мая 2023 года в рамках VI Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест» в Саранске прошёл IX очередной съезд Общероссийской молодёжной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК России).

По результатам съезда председателем АССК России был избран российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев. Сопредседателями АССК России сроком на два года был избран проректор по молодёжной политике Университета ИТМО Евгений Олегович Раскин и художественная гимнастка, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Дина Аверина.

Исполнительным директором АССК России избрана Ольга Сергеевна Ломакина (решение принято на Координационном совете 18 мая 2023 г.).