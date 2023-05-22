ВФЛА не считает фото и видео доказательством нарушений в спортивной ходьбе на ЧР

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко заявила о том, что изменений в протоколах чемпионата России по спортивной ходьбе не будет, несмотря на фото- и видеоматериалы, где видны нарушения со стороны спортсменов.
«Проблема восприятия ходьбы существовала во все времена. Фото и видео не являются доказательствами нарушений в соответствии с правилами. Если решений судей о снятии участников не было, ничего в протоколах меняться уже не будет», — приводит слова Глущенко «РИА Новости Спорт».
Чемпионат России по спортивной ходьбе проходил 20–21 мая в Саранске. Легкоатлетка Клавдия Афанасьева выиграла чемпионат России – 2023 на дистанции 35 км с новым рекордом страны. На одном из видео видно, что спортсменка неоднократно нарушает технику ходьбы, переходя в «фазу полёта».
- 22 мая 2023
-
11:39
-
11:33
-
10:20
-
09:29
-
00:24
- 21 мая 2023
-
22:06
-
18:01
-
16:23
-
16:07
-
15:12
-
14:47
-
14:27
-
13:51
-
12:59
-
12:53
-
12:46
-
11:32
-
00:42
-
00:29
- 20 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:49
-
20:47
-
20:37
-
20:22
-
19:48
-
18:50
-
18:14
-
18:01
-
17:44
-
16:57
-
13:06
-
12:57
-
12:17
-
11:51