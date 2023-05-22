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ВФЛА не считает фото и видео доказательством нарушений в спортивной ходьбе на ЧР

ВФЛА не считает фото и видео доказательством нарушений в спортивной ходьбе на ЧР
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Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко заявила о том, что изменений в протоколах чемпионата России по спортивной ходьбе не будет, несмотря на фото- и видеоматериалы, где видны нарушения со стороны спортсменов.

«Проблема восприятия ходьбы существовала во все времена. Фото и видео не являются доказательствами нарушений в соответствии с правилами. Если решений судей о снятии участников не было, ничего в протоколах меняться уже не будет», — приводит слова Глущенко «РИА Новости Спорт».

Чемпионат России по спортивной ходьбе проходил 20–21 мая в Саранске. Легкоатлетка Клавдия Афанасьева выиграла чемпионат России – 2023 на дистанции 35 км с новым рекордом страны. На одном из видео видно, что спортсменка неоднократно нарушает технику ходьбы, переходя в «фазу полёта».

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