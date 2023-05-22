«Эта медаль — для тебя». Бывшая россиянка Веденеева посвятила медаль ЧЕ маме

Бывшая российская гимнастка Екатерина Веденеева опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором рассказала о том, что посвящает свою бронзовую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике маме.

«Медаль чемпионата Европы у нас! Спасибо всем большое, кто помогал, поддерживал, верил, переживал! Спасибо большое самым близким и родным людям. Сейчас небольшой отдых, восстанавливаемся и готовимся к летним стартам! P.S. Мамочка, с днём рождения! Эта медаль — для тебя», — написала Веденеева.

Результаты Чемпионата Европы:

1. София Раффаэли (Италия) — 33,0.

2. Боряна Калейн (Болгария) — 32,45 (протест, подняли до 32,65).

3. Екатерина Веденеева (Словения) — 31,7.

4. Виктория Оноприенко (Украина) — 31,65.

5. Дарья Варфоломеев (Германия) — 31,35 (потеря).

6. Литра Панайота (Греция) — 31,1.

7. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 29,75.

8. Александра Аджурджукулезе (Италия) — 26,4.