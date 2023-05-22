«Газпром-Югра» сравнял счёт в полуфинале ЧР по мини-футболу с «Норильским никелем»

В четвёртом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Газпром-Югра» на своей площадке разгромил «Норильский никель» со счётом 6:2. Хет-трик в первом тайме оформил Вилиан, ещё один гол забил Гилерме. После перерыва Александр Пирогов и Щимба довели счёт до 6:0. Только после этого два мяча забили игроки «Норильского никеля»: Алекс и Родригиньо.

Теперь в полуфинальной серии ничья – 2-2. Финалист из этой пары определится в пятом матче. Первый финалист определился уже после трёх матчей: «КПРФ» трижды обыграл екатеринбургскую «Синару» и ждёт соперника в борьбе за золото чемпионата России.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Полуфинал. Четвёртый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» — 6:2 (4:0).

Счёт в серии – 2-2.