«Газпром-Югра» сравнял счёт в полуфинале ЧР по мини-футболу с «Норильским никелем»

В четвёртом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Газпром-Югра» на своей площадке разгромил «Норильский никель» со счётом 6:2. Хет-трик в первом тайме оформил Вилиан, ещё один гол забил Гилерме. После перерыва Александр Пирогов и Щимба довели счёт до 6:0. Только после этого два мяча забили игроки «Норильского никеля»: Алекс и Родригиньо.
Теперь в полуфинальной серии ничья – 2-2. Финалист из этой пары определится в пятом матче. Первый финалист определился уже после трёх матчей: «КПРФ» трижды обыграл екатеринбургскую «Синару» и ждёт соперника в борьбе за золото чемпионата России.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Четвёртый матч
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» — 6:2 (4:0).
Счёт в серии – 2-2.
- 22 мая 2023
-
19:03
-
18:26
-
17:55
-
17:19
-
16:20
-
11:39
-
11:33
-
10:20
-
09:29
-
00:24
- 21 мая 2023
-
22:06
-
18:01
-
16:23
-
16:07
-
15:12
-
14:47
-
14:27
-
13:51
-
12:59
-
12:53
-
12:46
-
11:32
-
00:42
-
00:29
- 20 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:49
-
20:47
-
20:37
-
20:22
-
19:48
-
18:50
-
18:14
-
18:01
-
17:44