Всероссийская федерация лёгкой атлетики подписала соглашение о международном мониторинге

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подписала соглашение о трёхлетнем внешнем мониторинге своей деятельности с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Эта договорённость была одним из выдвинутых в марте условий восстановления членства ВФЛА в организации.
«1 апреля президиум ВФЛА утвердил комплекс мер и условия взаимодействия Всероссийской федерации лёгкой атлетики и World Athletics после принятия решения о восстановлении полноправного членства ВФЛА в международной федерации. Всероссийская федерация лёгкой атлетики подписала соглашение с World Athletics о трёхлетнем внешнем мониторинге своей деятельности. Это было одним из условий восстановления членства ВФЛА в World Athletics на заседании совета международной федерации, которое прошло в марте», — приводит слова главы ВФЛА Петра Иванова ТАСС.
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