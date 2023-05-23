Всероссийская федерация лёгкой атлетики подписала соглашение о международном мониторинге

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подписала соглашение о трёхлетнем внешнем мониторинге своей деятельности с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Эта договорённость была одним из выдвинутых в марте условий восстановления членства ВФЛА в организации.

«1 апреля президиум ВФЛА утвердил комплекс мер и условия взаимодействия Всероссийской федерации лёгкой атлетики и World Athletics после принятия решения о восстановлении полноправного членства ВФЛА в международной федерации. Всероссийская федерация лёгкой атлетики подписала соглашение с World Athletics о трёхлетнем внешнем мониторинге своей деятельности. Это было одним из условий восстановления членства ВФЛА в World Athletics на заседании совета международной федерации, которое прошло в марте», — приводит слова главы ВФЛА Петра Иванова ТАСС.