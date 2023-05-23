«О шортах на ближайшие две недели можно забыть». Мельникова — о падении на тренировке

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Ангелина Мельникова рассказала о падении на тренировке, в результате которого спортсменка получила множество ран.
Фото: Социальные сети Ангелины Мельниковой
«Замечательно начинается день. Упала между тросов на брусьях с верхней жерди. Живая, но очень побитая. Я делала оборот в 360 градусов на верхней жерди, у меня не поставилась рука хорошо, я начала перехватывать, а меня уже занесло в бок, и я полетела вниз.
Хорошо, что меня поймал тренер, иначе могло быть в несколько раз хуже, так как падение было просто вслепую, я даже не видела, куда лечу. Хорошо, что лицо цело! Я счесала себе руки, ноги, порезала стопу, ударилась коленкой. Теперь у меня по всему телу синяки и ссадины. О шортах на ближайшие две недели можно забыть!
Со мной всё хорошо! Падение можно назвать удачным. Давно так не летала, даже забыла, что это такое», — поделилась гимнастка в социальных сетях.
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