«О шортах на ближайшие две недели можно забыть». Мельникова — о падении на тренировке

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Ангелина Мельникова рассказала о падении на тренировке, в результате которого спортсменка получила множество ран.

Фото: Социальные сети Ангелины Мельниковой

«Замечательно начинается день. Упала между тросов на брусьях с верхней жерди. Живая, но очень побитая. Я делала оборот в 360 градусов на верхней жерди, у меня не поставилась рука хорошо, я начала перехватывать, а меня уже занесло в бок, и я полетела вниз.

Хорошо, что меня поймал тренер, иначе могло быть в несколько раз хуже, так как падение было просто вслепую, я даже не видела, куда лечу. Хорошо, что лицо цело! Я счесала себе руки, ноги, порезала стопу, ударилась коленкой. Теперь у меня по всему телу синяки и ссадины. О шортах на ближайшие две недели можно забыть!

Со мной всё хорошо! Падение можно назвать удачным. Давно так не летала, даже забыла, что это такое», — поделилась гимнастка в социальных сетях.