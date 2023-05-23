Магнус Карлсен и Дин Лижэнь возглавят команды в новой шахматной лиге GCL

Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен примут участие в первом турнире новой Global Chess League (GCL).
«GCL станет новым великим событием в шахматах, которого раньше никогда не было. Рад быть частью этого уникального турнира смешанных команд», — приводит слова Карлсена Reuters.
Турнир с участием шести команд по шесть шахматистов в каждой пройдет с 21 июня по 2 июля в Дубае. В каждой команде обязательно будут две женщины и один звёздный игрок. Такими в двух командах как раз и будут Карлсен и Лижэнь. Ещё двумя звёздами станут Вишванатан Ананд и Ян-Кшиштоф Дуда. Оставшиеся два имени будут названы позднее.
В турнире также примут участие российский гроссмейстер Александр Грищук, француз Максим Вашье-Лаграв и четырёхкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань из Китая.
Шесть команд будут соревноваться по круговой системе и сыграют по 10 матчей каждая, две лучшие команды пройдут в финал.
- 23 мая 2023
-
19:17
-
18:36
-
18:15
-
15:52
-
14:33
-
13:27
-
12:05
-
11:45
-
01:00
- 22 мая 2023
-
22:32
-
20:52
-
20:40
-
19:03
-
18:26
-
17:55
-
17:19
-
16:20
-
11:39
-
11:33
-
10:20
-
09:29
-
00:24
- 21 мая 2023
-
22:06
-
18:01
-
16:23
-
16:07
-
15:12
-
14:47
-
14:27
-
13:51
-
12:59
-
12:53
-
12:46
-
11:32
-
00:42