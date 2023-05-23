Магнус Карлсен и Дин Лижэнь возглавят команды в новой шахматной лиге GCL

Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен примут участие в первом турнире новой Global Chess League (GCL).

«GCL станет новым великим событием в шахматах, которого раньше никогда не было. Рад быть частью этого уникального турнира смешанных команд», — приводит слова Карлсена Reuters.

Турнир с участием шести команд по шесть шахматистов в каждой пройдет с 21 июня по 2 июля в Дубае. В каждой команде обязательно будут две женщины и один звёздный игрок. Такими в двух командах как раз и будут Карлсен и Лижэнь. Ещё двумя звёздами станут Вишванатан Ананд и Ян-Кшиштоф Дуда. Оставшиеся два имени будут названы позднее.

В турнире также примут участие российский гроссмейстер Александр Грищук, француз Максим Вашье-Лаграв и четырёхкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань из Китая.

Шесть команд будут соревноваться по круговой системе и сыграют по 10 матчей каждая, две лучшие команды пройдут в финал.