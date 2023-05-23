Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен и Дин Лижэнь возглавят команды в новой шахматной лиге GCL

Магнус Карлсен и Дин Лижэнь возглавят команды в новой шахматной лиге GCL
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен примут участие в первом турнире новой Global Chess League (GCL).

«GCL станет новым великим событием в шахматах, которого раньше никогда не было. Рад быть частью этого уникального турнира смешанных команд», — приводит слова Карлсена Reuters.

Турнир с участием шести команд по шесть шахматистов в каждой пройдет с 21 июня по 2 июля в Дубае. В каждой команде обязательно будут две женщины и один звёздный игрок. Такими в двух командах как раз и будут Карлсен и Лижэнь. Ещё двумя звёздами станут Вишванатан Ананд и Ян-Кшиштоф Дуда. Оставшиеся два имени будут названы позднее.

В турнире также примут участие российский гроссмейстер Александр Грищук, француз Максим Вашье-Лаграв и четырёхкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань из Китая.

Шесть команд будут соревноваться по круговой системе и сыграют по 10 матчей каждая, две лучшие команды пройдут в финал.

Материалы по теме
Сыграй как чемпион мира! Сможете ли вы найти ходы, позволяющие выиграть шахматную корону?
Тест
Сыграй как чемпион мира! Сможете ли вы найти ходы, позволяющие выиграть шахматную корону?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023