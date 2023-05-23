Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шишкарёв заявил, что Петкович продолжит тренировать мужскую сборную России по гандболу

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил, что ФГР продолжит сотрудничество с немецким специалистом югославского происхождения Велимиром Петковичем, который возглавляет мужскую сборную России.

66-летний Петкович возглавляет сборную России с 2020 года, его контракт истекает в 2024 году, но Шишкарёв не исключил, что федерация продлит соглашение со специалистом.

«Велимир продолжит работу, ему и самому интересно. Мужская, женская, молодёжная и юношеские сборные продолжают проводить сборы, все собираются согласно плану», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.

Из-за ситуации на Украине российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Мужская сборная лишилась возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже, женская национальная команда ещё сохраняет шансы.