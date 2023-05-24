Италия не будет препятствовать участию россиян в соревнованиях на территории страны

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Джованни Малаго сообщил, что правительство Италии одобрило рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов.

«Правительство заняло позицию, которая официально была доведена министром спорта Андреа Абоди после согласования с премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таяни. Полагаю, что эта позиция будет оформлена посредством официальной ноты.

Рим будет исполнять все предписания, которые МОК рекомендовал, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных атлетов в предстоящих спортивных соревнованиях, в том числе на территории Италии», — приводит слова Малаго «РИА Новости Спорт».

В частности, в июле в Милане пройдёт чемпионат мира по фехтованию, а с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо запланирована зимняя Олимпиада – 2026.