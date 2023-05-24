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FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами

FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами
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Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение лишить Европейские игры, который пройдут в Кракове (Польша), статуса индивидуального чемпионата Европы из-за проблем российских спортсменов с получением визы. Об этом во вторник, 23 мая, сообщило издание Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

Сообщается, что соревнования в Польше, который пройдут с 21 июня по 2 июля, не будут рассматриваться как чемпионат Европы. По новому календарю FIE, индивидуальный чемпионат Европы по фехтованию перенесён на октябрь, однако место его проведения пока не выбрано.

Также есть информация, что в течение десяти дней Международная федерация фехтования согласует список спортсменов из России и Беларуси, которые могут выступить на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В фехтовании российские и белорусские атлеты допущены до участие в индивидуальных турнирах, в командных соревнованиях их участие всё ещё под запретом.

Напомним, в сентябре 2022 года Польше ввела запрет для россиян на поездки в страну, вплоть до отмены возможности совершать пересадки в аэропортах государства.

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