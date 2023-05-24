World Sailing назвала даты возможного возвращения россиян и белорусов на соревнования

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) сохранила действующее с 1 марта 2022 года отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, однако сообщила, что атлеты всё равно могут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году.
Касательно сохранения отстранения спортсменов из России и Беларуси в заявлении организации сказано: «Правление определило, что существенных изменений в обстоятельствах, приведших к приостановке участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях, не произошло, поэтому решение о приостановке остаётся в силе».
World Sailing сообщает, что ориентировочной датой возвращения российских и белорусских атлетов на международные старты является апрель 2024 года. При этом федерация отметила, что сейчас проводится турнир Semaine Olympique Française, допуск на который россияне и белорусы получили, а он позволяет квалифицироваться на Олимпийские игры в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.
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