Глава НОК Литвы: россияне будут только счастливы нашему бойкоту, не надо уступать им места

Президент Олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзиневичюте высказалась о возможном бойкоте Олимпийских игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов.
«Россиянам и белорусам всё равно, что они будут выступать без флага и гимна. Думаю, что мы не должны уступать им места, они будут только счастливы нашему бойкоту. Мы обязательно должны участвовать в соревнованиях», — приводит слова Гудзиневичюте LRT.
Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать на международные старты российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают СВО и не имеют отношения к силовым структурам, в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Однако в ряде видов спорта, в частности в фехтовании, проверку на нейтральность не прошли сильнейшие атлеты.
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