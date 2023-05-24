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«Я за спорт и мир во всём мире». Чемпионка мира Крупецкайте поддержала возвращение России

«Я за спорт и мир во всём мире». Чемпионка мира Крупецкайте поддержала возвращение России
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Чемпионка мира, литовская велогонщица Симона Крупецкайте выступила за возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Олимпийская хартия утверждает, что мы должны давать возможность выступать на соревнованиях всем, несмотря на их национальность и взгляды. Я отчасти согласна с этим. Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур. Спортсмены должны регистрироваться самостоятельно, а не от имени федераций, чтобы доказать свой нейтральный статус.

Я за спорт и мир во всём мире. Я поддерживаю спортсменов, которые хотят бороться и работать, независимо от их национальности», — приводит слова Крупецкайте LRT.

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