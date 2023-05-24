«Я за спорт и мир во всём мире». Чемпионка мира Крупецкайте поддержала возвращение России

Чемпионка мира, литовская велогонщица Симона Крупецкайте выступила за возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Олимпийская хартия утверждает, что мы должны давать возможность выступать на соревнованиях всем, несмотря на их национальность и взгляды. Я отчасти согласна с этим. Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур. Спортсмены должны регистрироваться самостоятельно, а не от имени федераций, чтобы доказать свой нейтральный статус.

Я за спорт и мир во всём мире. Я поддерживаю спортсменов, которые хотят бороться и работать, независимо от их национальности», — приводит слова Крупецкайте LRT.