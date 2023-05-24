Американец, судивший ЧМ-2022, ответил, были ли нарушения в ходьбе рекордсменки Афанасьевой

Американский судья Джефф Сэлвидж прокомментировал скандал, связанный с видео, которое зафиксировало спорную технику ходьбы чемпионки России – 2023 Клавдии Афанасьева.

Отметим, что Сэлвидж является авторитетным арбитром, он судил чемпионат мира – 2022.

«Вы не можете судить о такой ситуации по фото или видео, только если вы не находитесь в относительно контролируемых условиях с точки зрения того, как вы делаете снимок, и тогда очень немногие люди знают, насколько потеря контакта доступна человеческому глазу. Ранее правило гласило, что одна нога всегда должна соприкасаться с землёй. Однако в 90-х годах этот пункт упразднили. Теперь не должно быть видимой потери контакта (для человеческого глаза). Обычно это приводит к потере контакта на срок до 45 миллисекунд или даже более 50 миллисекунд, что всё ещё является разрешённым», — сказал Сэлвидж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики также не увидела нарушений в манере ходьбы Афанасьевой.