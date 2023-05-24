Американец, судивший ЧМ-2022, ответил, были ли нарушения в ходьбе рекордсменки Афанасьевой

Американский судья Джефф Сэлвидж прокомментировал скандал, связанный с видео, которое зафиксировало спорную технику ходьбы чемпионки России – 2023 Клавдии Афанасьева.
Отметим, что Сэлвидж является авторитетным арбитром, он судил чемпионат мира – 2022.
«Вы не можете судить о такой ситуации по фото или видео, только если вы не находитесь в относительно контролируемых условиях с точки зрения того, как вы делаете снимок, и тогда очень немногие люди знают, насколько потеря контакта доступна человеческому глазу. Ранее правило гласило, что одна нога всегда должна соприкасаться с землёй. Однако в 90-х годах этот пункт упразднили. Теперь не должно быть видимой потери контакта (для человеческого глаза). Обычно это приводит к потере контакта на срок до 45 миллисекунд или даже более 50 миллисекунд, что всё ещё является разрешённым», — сказал Сэлвидж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики также не увидела нарушений в манере ходьбы Афанасьевой.
- 24 мая 2023
-
19:43
-
17:40
-
15:19
-
13:03
-
12:43
-
11:18
-
10:34
-
10:14
-
04:25
-
00:52
-
00:38
- 23 мая 2023
-
23:51
-
20:48
-
19:17
-
18:36
-
18:15
-
15:52
-
14:33
-
13:27
-
12:05
-
11:45
-
01:00
- 22 мая 2023
-
22:32
-
20:52
-
20:40
-
19:03
-
18:26
-
17:55
-
17:19
-
16:20
-
11:39
-
11:33
-
10:20
-
09:29
-
00:24