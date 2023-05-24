Чемпиона мира по снукеру Бреселя раскритиковали за дорогостоящие покупки. Люка ответил

Новоиспечённый чемпион мира по снукеру, второй номер мирового рейтинга бельгиец Люка Бресель подвергся критике в социальных сетях за публикацию фотографий автомобиля, купленного на призовые с ЧМ.
Напомним, Бресель приобрёл автомобиль Ferrari 488 стоимостью примерно $ 430 тыс.
Подписчики снукериста обвинили его в высокомерии: «от этих 500 тысяч скоро ничего не останется», «на самом деле мне очень нравится Люка и рад за него. Но в последнее время он стал немного высокомерным. Будь скромнее», «Странно для Люки быть таким».
После таких комментариев Люка опубликовал новый пост, также с фото автомобиля.
Фото: из личного архива Люки Бреселя
«28 лет, собственный дом и Ferrari (за наличку), продолжайте говорить», — написал Бресель.
Позднее он ответил одному из подписчиков: «Я просто развлекаюсь, люди могут говорить, что хотят, я действительно ни капельки не против».
Отметим, что в данный момент Бресель отдыхает в Дубае вместе со своей девушкой Лаурой.
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