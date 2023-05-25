«Чеховские медведи» выиграли первый матч серии за третье место в гандбольной Суперлиге

Состоялся первый матч серии за третье место в гандбольной Суперлиге. Клуб «Чеховские медведи» дома обыграл ставропольский «Виктор» со счётом 36:30 (16:13).
На игре присутствовали 1358 зрителей. Лучшим по голам в составе «Чеховских медведей» стал Кирилл Котов (9 реализованных бросков из 10), а в составе «Виктора» — Сергей Болотин (7 из 12). Вратарь команды из Чехова Дмитрий Павленко отразил 15 из 45 бросков, голкиперы ставропольцев Антон Заболотский и Сергей Столяров — 7 из 43.
Ответная встреча состоится 28 мая в Ставрополе. Серия идёт до двух побед. Вплоть до нынешнего сезона-2022/2023 «Чеховские медведи» 21 раз подряд становились чемпионами России, однако в этом розыгрыше команда в двух матчах уступила московскому ЦСКА в полуфинальной серии.
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