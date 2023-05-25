В Госдуму внесли законопроект о праве госслужащих получать деньги в спортивной сфере

Комитет Госдумы по спорту вновь внёс законопроект о снятии с госслужащих-спортсменов ограничений на получение вознаграждений и занятия оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений. Материал, впервые внесённый в Госдуму в апреле 2022 года, был доработан. Об этом сообщил заместитель главы комитета Антон Шипулин.

«Госслужащие-спортсмены не вправе получать деньги или вознаграждения, не связанные с обязанностями по службе, например: на спортивные сборы, поездки на соревнования, питание и проживание. Не могут они также получать вознаграждения за призовые места в соревнованиях. Нашим законопроектом мы хотим устранить имеющиеся противоречия. Это позволит обеспечить адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения их спортивного мастерства», — приводит слова Шипулина «РИА Новости Спорт».

Сейчас в отношении спортсменов-госслужащих введён запрет на получение денежных вознаграждений, призовых наград и выездов в заграничные командировки. Также им запрещено получать выплаты от производителей спортивной экипировки.

Среди авторов инициативы, помимо Шипулина, указаны Роман Терюшков, Владислав Третьяк, Борис Иванюженков, Амир Хамитов, Сергей Бурлаков и другие деятели из мира спорта.