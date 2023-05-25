В Польше отреагировали на новость о лишении турнира статуса ЧЕ из-за проблем у россиян

Член правления Польской ассоциации фехтования Анджей Козиол прокомментировал информацию о возможном лишении Европейских игр, которые пройдут в Кракове, статуса индивидуального чемпионата Европы из-за проблем российских спортсменов с получением визы.
«Статус олимпийской квалификации в командных соревнованиях сохраняется, но, когда дело доходит до индивидуальной борьбы, мы учитываем возможность, что можем его потерять. По протоколу МОК россияне и белорусы не допускаются к командным соревнованиям. Что касается индивидуальных соревнований, то эти две страны ведут переговоры с Венгрией о создании отдельного отборочного турнира, что позволит им позже быть допущенными к Играм.
Индивидуальные соревнования будут проходить под эгидой Европейских игр, и в Краков приедут лучшие игроки Старого континента, кроме россиян и белорусов, которые не будут допущены, как и было сказано ранее», — приводит слова Козиола Sportowe Fakty.
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