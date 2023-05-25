«Это неправильно!» Кейтлин Дженнер – о медали трансгендера на соревнованиях девушек в США

Олимпийского чемпиона Уильяма Дженнера, совершившего в 2015 году каминг-аут как трансгендерная женщина по имени Кейтлин, возмутила ситуация с трансгендерной женщиной Афиной Райан, которая 22 мая заняла второе место на забеге на дистанции 1600 метров.

«Как «немного» звезда лёгкой атлетики и трансгендер хочу сказать, что это неправильно. Транс-люди, которых вы делаете культом радикальной гендерной идеологии в качестве политических пешек», — написала Дженнер в «Твиттере».

Она поделилась ссылкой на свой комитет политических действий Fairness First, который заявляет, что его цель — «не допустить мальчиков к женскому спорту».

Дженнер в 2021 году попала в заголовки газет, когда дистанцировалась от позиции, согласно которой трансгендеры должны соревноваться в категориях, соответствующих их гендерной идентичности, назвав это «вопросом справедливости». Она одна из многих, кто назвал серебряную медаль Райана несправедливостью.