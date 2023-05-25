«Это неправильно!» Кейтлин Дженнер – о медали трансгендера на соревнованиях девушек в США

Олимпийского чемпиона Уильяма Дженнера, совершившего в 2015 году каминг-аут как трансгендерная женщина по имени Кейтлин, возмутила ситуация с трансгендерной женщиной Афиной Райан, которая 22 мая заняла второе место на забеге на дистанции 1600 метров.
«Как «немного» звезда лёгкой атлетики и трансгендер хочу сказать, что это неправильно. Транс-люди, которых вы делаете культом радикальной гендерной идеологии в качестве политических пешек», — написала Дженнер в «Твиттере».
Она поделилась ссылкой на свой комитет политических действий Fairness First, который заявляет, что его цель — «не допустить мальчиков к женскому спорту».
Дженнер в 2021 году попала в заголовки газет, когда дистанцировалась от позиции, согласно которой трансгендеры должны соревноваться в категориях, соответствующих их гендерной идентичности, назвав это «вопросом справедливости». Она одна из многих, кто назвал серебряную медаль Райана несправедливостью.
- 25 мая 2023
-
17:20
-
16:17
-
15:54
-
15:22
-
15:17
-
14:33
-
12:38
-
12:11
-
09:36
-
00:57
-
00:18
-
00:16
-
00:04
- 24 мая 2023
-
23:37
-
20:43
-
19:43
-
17:40
-
15:19
-
13:03
-
12:43
-
11:18
-
10:34
-
10:14
-
04:25
-
00:52
-
00:38
- 23 мая 2023
-
23:51
-
20:48
-
19:17
-
18:36
-
18:15
-
15:52
-
14:33
-
13:27
-
12:05