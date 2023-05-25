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Чемпионка ОИ Ласицкене прокомментировала второе место на командном ЧР по лёгкой атлетике

Чемпионка ОИ Ласицкене прокомментировала второе место на командном ЧР по лёгкой атлетике
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене высказалась о втором месте в соревнованиях по прыжкам в высоту на командном чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Сочи.

«В прошлом году в Москве я была третьей. Вообще, тогда был странный старт, шёл дождь, мы очень долго сидели в «Лужниках». К тому, что сегодня произошло, я отношусь абсолютно нормально, это должен пройти каждый спортсмен. У меня было желание бороться», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Напомним, Ласицкене заняла второе место, преодолев отметку 1,88 м. Спортсменка пыталась взять высоту 1,91 м, однако не смогла совершить прыжок. Победительницей соревнований по прыжкам в высоту стала белорусская спортсменка Карина Демидик, результат которой составил 1,91 м.

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