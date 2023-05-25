Тренер «Енисей-СТМ» объяснил причины возвращения ЧР по регби на систему «весна — осень»

Главный тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ» и национальной сборной России Александр Первухин объяснил, с чем связано решение Высшего совета Федерации регби России вернуть чемпионат страны на прежнюю систему «весна — осень».
«На данный момент речь идёт только о мужских матчах чемпионата и Кубка России, а также чемпионата и Кубка России по регби-7. Женские национальные соревнования пока пройдут по ранее утвержденной схеме. Что касается возврата к старой системе, она более удобна, чем «осень — весна». В данной схеме матчи разбиваются на этапы в течение года, но за шесть месяцев перерыва между ними всё может кардинально измениться: финансы, составы команд, подходы.
Мы боролись за старую систему, и нас услышали. Завершаем текущий сезон и практически сразу приступаем к следующему, который будет переходным и продлится полтора года. Матчей станет больше, и это будет очень полезно для игроков. Чемпионат пройдёт по обычной схеме в 18 туров, но плей-офф будет расширенным: в четвертьфинале и полуфинале команды сыграют до двух побед, а чемпиона определит единственный финальный матч», — приводит слова Первухина «Говорит Красноярск».
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