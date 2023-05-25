Александр Первухин оценил шансы регби стать третьим по популярности видом спорта в России

Главный тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ» и национальной сборной России Александр Первухин оценил вероятность достижения глобальной цели Федерации регби России — сделать свой вид спорта по популярности минимум третьим в стране после футбола и хоккея.
«Реально ли? Более чем. Стоит отдать должное нашей федерации — за последние семь-восемь лет регби сделало достаточно серьезный скачок с точки зрения продвижения продукта. Мы есть на ведущем спортивной канале России «Матч!», абсолютно все турниры транслируются на канале «Регби России» в YouTube, практически все клубы активно развивают свои медийные и маркетинговые направления, работают с аудиториями. Это приносит результат: матчи обеих красноярских команд собирают полные стадионы. Уже сейчас, согласно различным статистическим данным, телевизионным рейтингам, интернет-аналитике, регби ни в чем не уступает, например, баскетболу, волейболу и гандболу», — приводит слова Первухина «Говорит Красноярск».
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