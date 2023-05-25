ФГР возбудила дисциплинарное дело по поводу внесения Дарьи Дмитриевой в заявку ЦСКА

В четверг, 25 мая, Федерация гандбола России (ФГР) получила жалобу от клуба «Ростов-Дон» о неправомерности внесения в именной заявочный лист московского ЦСКА на сезон-2022/2023 Дарьи Дмитриевой, сообщается на сайте ФГР. Гандболистка была досрочно отозвана из аренды в словенский «Крим» для участия в финальной серии чемпионата России.
Матчи финальной серии чемпионата страны начинаются сегодня, 25 мая. Встреча ЦСКА и команды «Ростов-Дон» начнётся в 18:45 в Москве. Вторая встреча состоится в Ростове-на-Дону 30 мая. Третья игра при необходимости запланирована на 4 июня в Москве.
ФГР возбудила дисциплинарное дело по вопросу внесения Дмитриевой в заявку ЦСКА с вынесением решения не позднее 31 мая. Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР запросила у обоих клубов дополнительные материалы.
- 25 мая 2023
-
19:08
-
18:45
-
18:27
-
18:15
-
17:46
-
17:20
-
16:17
-
15:54
-
15:22
-
15:17
-
14:33
-
12:38
-
12:11
-
09:36
-
00:57
-
00:18
-
00:16
-
00:04
- 24 мая 2023
-
23:37
-
20:43
-
19:43
-
17:40
-
15:19
-
13:03
-
12:43
-
11:18
-
10:34
-
10:14
-
04:25
-
00:52
-
00:38
- 23 мая 2023
-
23:51
-
20:48
-
19:17
-
18:36