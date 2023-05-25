ФГР возбудила дисциплинарное дело по поводу внесения Дарьи Дмитриевой в заявку ЦСКА

В четверг, 25 мая, Федерация гандбола России (ФГР) получила жалобу от клуба «Ростов-Дон» о неправомерности внесения в именной заявочный лист московского ЦСКА на сезон-2022/2023 Дарьи Дмитриевой, сообщается на сайте ФГР. Гандболистка была досрочно отозвана из аренды в словенский «Крим» для участия в финальной серии чемпионата России.

Матчи финальной серии чемпионата страны начинаются сегодня, 25 мая. Встреча ЦСКА и команды «Ростов-Дон» начнётся в 18:45 в Москве. Вторая встреча состоится в Ростове-на-Дону 30 мая. Третья игра при необходимости запланирована на 4 июня в Москве.

ФГР возбудила дисциплинарное дело по вопросу внесения Дмитриевой в заявку ЦСКА с вынесением решения не позднее 31 мая. Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР запросила у обоих клубов дополнительные материалы.