Российский мини-футбол официально переименуют в футзал
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Исполнительный директор АПМФК «Суперлига» Иван Шабанов заявил, что мини-футбол в России будет переименован и официально получит название «футзал» — именно так этот вид спорта называется во всём остальном мире.
«Мы начали процесс переименования дисциплины из мини-футбола в футзал», — приводит слова Шабанова официальный телеграм-канал Суперлиги.
В новом сезоне в Суперлиге примут участие 12 клубов. Помимо команд, принимавших участие в сезоне-2022/2023, в следующем чемпионате Суперлигу пополнят липецкий ЛКС и новокузнецкий «Сиб-Тразнит».
При этом коллектив из Новокузнецка сохранит свою вторую команду в Высшей лиге (втором по значимости дивизионе российского мини-футбола). Туда же в сезоне-2023/2024 вернётся московский ЦСКА.
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