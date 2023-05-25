Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» в 1-м матче финала чемпионата России

В Москве завершился первый матч финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги. ЦСКА на своей площадке нанёс поражение «Ростов-Дону» со счётом 32:28.
Самым результативным игроком матча стала Екатерина Зеленкова из «Ростов-Дона», забившая 9 мячей. У ЦСКА 6 раз отличилась Альбина Мурзалиева.
Отозванная из аренды в «Крим» Дарья Дмитриева вышла на площадку в составе ЦСКА только в самой концовке матча и играла около 4 минут. Незадолго до начала встречи стало известно, что «Ростов-Дон» подал жалобу в Федерацию гандбола России о неправомерности внесения Дмитриевой в заявочный лист армейского клуба. Решение будет принято не позднее 31 мая.
Напомним, в регулярном чемпионате ЦСКА выиграл 35 из 36 матчей и уверенно занял первое место, «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.
Серия проходит до двух побед одной из команд. 30 мая соперницы встретятся в Ростове-на-Дону, а 4 июня, если понадобится, вновь сыграют в Москве.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Первый матч
ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» — 32:28 (15:14).
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