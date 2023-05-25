Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» в 1-м матче финала чемпионата России

В Москве завершился первый матч финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги. ЦСКА на своей площадке нанёс поражение «Ростов-Дону» со счётом 32:28.

Самым результативным игроком матча стала Екатерина Зеленкова из «Ростов-Дона», забившая 9 мячей. У ЦСКА 6 раз отличилась Альбина Мурзалиева.

Отозванная из аренды в «Крим» Дарья Дмитриева вышла на площадку в составе ЦСКА только в самой концовке матча и играла около 4 минут. Незадолго до начала встречи стало известно, что «Ростов-Дон» подал жалобу в Федерацию гандбола России о неправомерности внесения Дмитриевой в заявочный лист армейского клуба. Решение будет принято не позднее 31 мая.

Напомним, в регулярном чемпионате ЦСКА выиграл 35 из 36 матчей и уверенно занял первое место, «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.

Серия проходит до двух побед одной из команд. 30 мая соперницы встретятся в Ростове-на-Дону, а 4 июня, если понадобится, вновь сыграют в Москве.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Первый матч

ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» — 32:28 (15:14).