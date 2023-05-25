Магнус Карлсен стал победителем турнира Superbet Rapid & Blitz Poland

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, не ставший защищать титул чемпиона мира по классическим шахматам, стал победителем турнира Superbet Rapid & Blitz Poland
Действующий лидер мирового рейтинга Карлсен неудачно начал соревнования и занимал лишь пятое место по итогам рапида, но в блице норвежцу не было равных. За два дня турнира по блицу Магнус набрал 14 очков в 18 турах и благодаря этому одержал победу во втором этапе серии Grand Chess Tour 2023.
Итоговая таблица турнира Superbet Rapid & Blitz Poland
1. Магнус Карлсен – 24 очка (10+14).
2. Ян-Кшиштоф Дуда – 23 очка (13+10).
3-4. Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв – по 21,5 очка (11+10,5).
5. Левон Аронян – 20,5 очка (12+8,5).
6. Рихард Раппорт – 18 очков (9+9).
7. Аниш Гири – 15 очков (7+8).
8. Кирилл Шевченко – 13 очков (4+9).
9. Богдан-Даниэль Дьяк – 12,5 очка (6+6,5).
10. Радослав Войташек – 11 очков (7+4).
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