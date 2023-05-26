Иванюк: есть желание взять реванш у Лысенко за недавние поражения

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту российский легкоатлет Илья Иванюк высказался о конкуренции в секторе с серебряным призёром первенства планеты 2017 года Данилом Лысенко, вернувшимся в спорт после четырёхлётней дисквалификации.
«Достаточная ли мотивация присутствие Данила Лысенко в секторе? Конечно. Очень здорово, когда есть с кем бороться. Могу сказать по прошлому сезону, что было очень сложно тянуть всё в одиночку. А в соперничестве и результат подрастает: проигрывать-то никому не хочется. Да и взять реванш у Дани за недавние поражения тоже есть желание.
Не было ли мыслей о том, как после четырёх лет перерыва Лысенко штампует прыжки по 2,30 м? С Даней в этом смысле всё понятно. Он огромный талант, поэтому для него четыре года — не срок. Так, немножко отдохнул», — приводит слова Иванюка RT.
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