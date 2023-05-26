Илья Иванюк: хочу побить неофициальный мировой рекорд в прыжках выше собственного роста

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту российский легкоатлет Илья Иванюк рассказал о своих целях на ближайшее время.
«Хочу побить неофициальный мировой рекорд в прыжках выше собственного роста. Он сейчас принадлежит Стефану Хольму и составляет 59 см. Рост шведа — 181 см, а его лучший результат — 2,40. Мой рост 179 см, а значит, чтобы обойти Хольма, мне нужно прыгнуть 2,39. Вот такую цель и ставлю себе на ближайшие пару сезонов.
Сможет ли кто-то в обозримом будущем побить мировой рекорд Хавьера Сотомайора? Сложно сказать, только время покажет. Возможно, появится какой-то перспективный молодой спортсмен, который сможет замахнуться на этот результат. Если говорить о тех, кто сейчас на слуху, то в этом году среди них я не вижу претендентов», — приводит слова Иванюка RT.
Кубинский легкоатлет Хавьер Сотомайор впервые установил мировой рекорд в прыжках в высоту в 1988 году, преодолев планку на высоте 2,43 м на соревнованиях в Саламанке. Затем он ещё дважды улучшал свой рекорд — 2,44 м в 1989 году в Сан-Хуане и 2,45 м в 1993 году в Саламанке.
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