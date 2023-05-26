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В Великобритании трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях по велоспорту

В Великобритании трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях по велоспорту
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Федерация велоспорта Великобритании (British Cycling) ввела запрет на участие трансгендерных и небинарных спортсменов в женских соревнованиях.

«Трансгендерные женщины и мужчины, а также небинарные персоны и те, чей пол был определён как мужской при рождении, будут иметь право выступать в соревнованиях открытой категории, которые проводятся под эгидой нашей организации. Участие в женских соревнованиях смогут принимать только те, чей пол был определён как женский при рождении, и трансгендерные мужчины, которые ещё не приступили к гормональному переходу. Биологические женщины также смогут участвовать в соревнованиях открытой категории, если они того пожелают», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Федерация велоспорта Великобритании намерена ввести это решение до конца 2023 года.

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