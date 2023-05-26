Горячкина сыграла вничью с Асаубаевой в 10-м туре Гран-при на Кипре

Сегодня, 26 мая, проходят партии предпоследнего, 10-го тура четвёртого этапа женского Гран-при ФИДЕ, который идёт в Никосии (Кипр). Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой.

Горячкина играла чёрными фигурами. Партия завершилась ничьей на 20-м ходу.

В других партиях тура Харика Дронавалли встречается с Белой Хотенашвили, Динара Вагнер — с Тань Чжунъи, Нана Дзагнидзе — с Гюнай Мамедзаде, Александра Костенюк — с Полиной Шуваловой, а Оливия Кёлбаса — с Екатериной Лагно.

Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.