Горячкина сыграла вничью с Асаубаевой в 10-м туре Гран-при на Кипре
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Сегодня, 26 мая, проходят партии предпоследнего, 10-го тура четвёртого этапа женского Гран-при ФИДЕ, который идёт в Никосии (Кипр). Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой.
Горячкина играла чёрными фигурами. Партия завершилась ничьей на 20-м ходу.
В других партиях тура Харика Дронавалли встречается с Белой Хотенашвили, Динара Вагнер — с Тань Чжунъи, Нана Дзагнидзе — с Гюнай Мамедзаде, Александра Костенюк — с Полиной Шуваловой, а Оливия Кёлбаса — с Екатериной Лагно.
Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.
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