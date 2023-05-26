В Федерации велоспорта рассказали о процессе допуска россиян на международные старты

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал, как международная федерация организовала процесс допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям по видам спорта допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, если они не принадлежат к силовым структурам и активно не поддерживают СВО.

«Спортсменам донесли информацию о заполнении формы, которая не носит провокационный характер и не призывает от чего-то отказываться. Констатация фактов, что люди не были задействованы в политических акциях, связанных с операцией на Украине. И есть ряд других вопросов. Спортсмен отправляет такую форму на почту Международной федерации велоспорта, там в течение месяца рассматривают и дают статус. После получения статуса он как индивидуальный спортсмен может заявляться на участие в любых международных соревнованиях. Что касается чемпионата мира, то должно быть подтверждение, что такие-то спортсмены лицензированы от федерации и могут принимать участие на чемпионате мира.

Мы сейчас целимся так, чтобы несколько ребят попали на чемпионат мира, потому что закончились другие отборочные соревнования на Олимпийские игры. Ещё большой вопрос, в треке у нас десять дисциплин и четыре из них олимпийские, вопрос – допустят нас до какой-то дисциплины или программы? Вопросы ещё остаются, говорить сейчас сложно.

Нет отстранений индивидуальных спортсменов? Пока нет. У нас пока никого не допускают, эти правила работают с 1 июня», — приводит слова Екимова Metaratings.