Великая: российские фехтовальщики готовы выступать на самом высоком уровне

Российская фехтовальщица Софья Великая поделилась впечатлениями от участия в турнире «Московская сабля».
«Здесь праздник спорта, тем более дома, и я дарю заряд энергии детям, болельщикам, несмотря на происходящее вокруг. Это мотивирует меня дальше заниматься любимым делом.
Российские фехтовальщики готовы вернуться на международную арену, но их боятся и не пускают. Если это изменится, мы всегда будем готовы выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Великой «РИА Новости Спорт».
На турнире «Московская сабля» Великая заняла первое место, победив в финальном поединке Яну Егорян со счётом 15:13. Великая выигрывала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2020 году. Также она восемь раз становилась чемпионкой мира и 14 раз занимала первое место на чемпионатах Европы.
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