Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Великая: российские фехтовальщики готовы выступать на самом высоком уровне

Великая: российские фехтовальщики готовы выступать на самом высоком уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фехтовальщица Софья Великая поделилась впечатлениями от участия в турнире «Московская сабля».

«Здесь праздник спорта, тем более дома, и я дарю заряд энергии детям, болельщикам, несмотря на происходящее вокруг. Это мотивирует меня дальше заниматься любимым делом.

Российские фехтовальщики готовы вернуться на международную арену, но их боятся и не пускают. Если это изменится, мы всегда будем готовы выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Великой «РИА Новости Спорт».

На турнире «Московская сабля» Великая заняла первое место, победив в финальном поединке Яну Егорян со счётом 15:13. Великая выигрывала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2020 году. Также она восемь раз становилась чемпионкой мира и 14 раз занимала первое место на чемпионатах Европы.

Материалы по теме
Великая победила Егорян в финале турнира «Московская сабля»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023